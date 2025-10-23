Maduro “desafió a Trump” y advirtió que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

“El que entendió, entendió...”, lanzó el líder chavista al referirse a los proyectiles antiaéreos Igla-S, que describió como “una de las armas más poderosas que hay”.

"El que entendió, entendió...". Sin nombrarlo, Nicolás Maduro pareció haberle dejado este miércoles un desafiante mensaje a Donald Trump, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. El líder chavista aseguró que Venezuela cuenta con más de 5.000 misiles antiaéreos rusos denominados Igla-S, que describió como "una de las armas más poderosas que hay".

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en los puestos clave de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000 y el rancho ardiendo. El que entendió, entendió", lanzó Maduro en un acto realizado en el Liceo Militar "Ezequiel Zamora".

El líder chavista señaló que el país también tiene "equipos de simulación" que lo ubican "en una situación de buena puntería de miles de operadores de Igla-S" que, dijo, hay "hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad del territorio venezolano".

"Tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela que nosotros no nos metemos con nadie", exclamó, entre aplausos.

Las declaraciones se producen en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, lo que Caracas considera una amenaza en contra de Venezuela para propiciar un "cambio de régimen". El país norteamericano movilizó una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales.

Maduro denunció que Venezuela enfrenta "la amenaza militar más letal" de la historia. Por su parte, Washington defiende su presencia en la región como una operación para combatir el narcotráfico procedente del país suramericano.

El Departamento de Guerra (ex Defensa) de EE.UU. confirmó el octavo ataque contra supuestas narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono comenzó una operación antidrogas en el Caribe, en su mayoría cerca de las aguas de Venezuela.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra. "Los golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", dijo.

Trump añadió que si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra notificará al Congreso porque se trata de un "problema de seguridad nacional". Sin embargo, señaló que a su criterio no necesitan permiso para hacerlo y que podrían actuar porque cuentan con la autorización legal.