Elizabeth Olsen defiende la experiencia del cine y marca distancia con el streaming

La actriz estadounidense reafirma su compromiso con la experiencia cinematográfica y defiende el valor de las salas frente al auge del streaming.

Hoy 07:43

La actriz Elizabeth Olsen, reconocida por su papel como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata en el universo Marvel, declaró que a partir de ahora solo trabajará en películas que tengan estreno en cines. La intérprete, con una carrera que combina grandes producciones con cine independiente, explicó su decisión en una entrevista para InStyle.

“Solo quiero hacer películas que se estrenen en el cine. Si luego se venden a una plataforma de streaming, está bien, pero no quiero que ese sea su fin último”, afirmó Olsen, subrayando su deseo de preservar la experiencia colectiva de ver películas en pantalla grande.

Para la actriz, asistir al cine es un acto social y emocional: “Es importante para crear comunidad, ver a otras personas, compartir el espacio. Creo que es muy poderoso reunirse con otra gente por algo que emociona”, señaló, comparando el ritual cinematográfico con su pasión por los deportes, que también considera una forma de encuentro y conexión.

En los últimos años, Olsen ha extendido su carrera hacia la producción cinematográfica, participando en proyectos como “Las tres hijas”, “Eternity” y la serie “Sorry for Your Loss”, en los que además actuó. Su más reciente trabajo, “Eternity”, llegará a los cines españoles el 5 de diciembre, reafirmando su postura en favor del estreno tradicional.

Un posible regreso al universo Marvel

Aunque Olsen ha centrado sus esfuerzos en el cine independiente, no cierra la puerta a volver a interpretar a Wanda Maximoff, el papel que la catapultó a la fama.

“Es un personaje al que he vuelto muchísimas veces en 10 años. Primero pienso que es bueno dejarla atrás, luego la echo de menos y la quiero de vuelta. Volvería a ser ella otra vez”, confesó.

La actriz también reconoció que su paso por Marvel le brindó seguridad económica y libertad creativa para elegir sus proyectos: “Es un poco disparatado, ridículo. Somos adultos comportándonos como niños en un parque. Volamos, disparamos cosas… Pero me encanta y lo recuerdo con cariño, fue una experiencia de aprendizaje”.

Con su decisión, Elizabeth Olsen reafirma su rol como defensora del cine en salas y su compromiso con un arte que, más allá del entretenimiento, considera una forma de encuentro humano. Su postura la coloca entre los artistas que buscan equilibrar el éxito comercial con la autenticidad del cine independiente.