Santa Fe: un sujeto fue detenido tras golpear a una mujer embarazada

El violento había estado en pareja con la víctima. La joven de 29 años denunció la agresión y fue atendida en un hospital por las lesiones.

Hoy 09:31

Un hombre de 31 años quedó bajo arresto este miércoles por la golpiza a una muchacha embarazada en la zona norte de Rosario. La víctima dijo que su expareja la derribó mientras iba caminando por calle e intentó escapar después del incidente en un contexto de violencia de género.

La policía arrestó a Leandro R. pocos minutos antes de las 22 durante un operativo en el barrio Empalme Graneros. Mientras tanto, la joven fue atendida en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria por lesiones en el brazo y la mano derecha.

Segùn informó La Capital de Rosario, la muchacha denunció que el sospechoso le había quebrado un dedo en Juan B. Justo al 2400. A partir de esta declaración, los agentes del Comando Radioeléctrico decidieron demorarlo mientras esperaban el parte médico del nosocomio provincial.

¿Qué le pasó a la mujer embarazada?

De acuerdo al testimonio que recogieron las fuerzas de seguridad provinciales, la mujer de 29 años está cursando el séptimo mes de su embarazo. Este miércoles a la noche llamó al 911 porque le habían pegado en la vía pública e identificó al presunto agresor.

Cuando los efectivos llegaron al sitio de la denuncia, la muchacha advirtió que su expareja la había golpeado sin mediar palabra. Según su relato, el detenido le trabó las piernas para hacerla caer cuando se cruzaron entre las calles Ottone y De Angelis.

El primer reporte oficial indica que la agresión ocurrió en un contexto de violencia de género. La víctima pidió ayuda porque le dolía el brazo derecho, al igual que los dedos anular y meñique de su mano.

Antes del traslado de la muchacha a Granadero Baigorria, los uniformados empezaron a patrullar la zona hacia el este. Antes de llegar a las vías del ferrocarril, el personal identificó a Leandro R. en el cruce de Génova y Flynn. Después del arresto lo llevaron a la comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.