SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2025 | 29º
Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia por su desaparición: “Estoy perfecta”

La cantante subió un video en su cuenta de Instagram luego de que su madre le dijera a la Policía que desde el 4 de octubre no tiene contacto con su hija. “Estoy con gripe”, sostuvo.

Hoy 10:38
Lourdes Bandana

Este jueves por la mañana, Lourdes Fernández, cantante de Bandana, subió un video a sus redes sociales tras la denuncia por su desaparición. “Estoy perfecta”, dijo en Instagram luego de que su madre denunciara ante la Policía que desde el pasado 4 de octubre no tiene contacto con su hija.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante las autoridades por averiguación de paradero. “Estoy perfecta, gracias por ocuparse de mí y estar pendientes”, agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.

La madre de Fernández se acercó en las últimas horas a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con su hija (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.

La presentación había sido realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. A raíz de eso, la policía fue al domicilio de la cantante. Los agentes fueron recibidos por un hombre que les indicó a las autoridades que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar. En consecuencia, se inició una averiguación de paradero.

Cuando la madre fue a la comisaría, sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.

A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram.

A fines de 2022, Lourdes había denunciado a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, por violencia de género. Asimismo, en esa época subió una historia en Instagram en la que se mostró golpeada y recomendó a las mujeres ir a la Justicia si pasan por este tipo de situaciones.

