Encuentran el cuerpo sin vida de un obrero tras un derrumbe en Salta

La policía confirmó la recuperación del cuerpo de Enrique Burgos, afectado por un derrumbe en una construcción en Salta. Las investigaciones continúan.

Hoy 09:37

El comisario Cristian Aguilera Alaniz confirmó a Cadena 3 que antes del mediodía se recuperó el cuerpo sin vida del trabajador Enrique Burgos, de 34 años, oriundo de Cafayate.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El obrero estuvo desde este lunes a las 17 debajo del derrumbe de una construcción ubicada en calle Uruguay al 600.

Las tareas de extracción del cadáver se realizaron conjuntamente con personal de bomberos de la policía.

El cuerpo de investigaciones fiscales continuará con todas las diligencias de rigor, incluido el levantamiento y relevamiento de la escena.