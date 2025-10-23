España: murió Antonio Tejero, la figura más visible del fallido golpe de Estado de 1981

Irrumpió, pistola en mano y al frente de un grupo de guardias civiles, en el Congreso de los Diputados en Madrid durante la votación de investidura del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo.

Hoy 09:45

"¡Quieto todo el mundo!". Gritó Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil española, con una pistola en la mano, al ingresar al Congreso de los Diputados en Madrid durante la votación de investidura del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, el 23 de febrero de 1981, pasando a la historia como la figura más visible del aquel fallido golpe de Estado.

Tejero murió este jueves a los 93 años.

En desarrollo...