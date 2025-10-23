Histórico: el rey Carlos III rezó con el Papa en la Capilla Sixtina

Es un salto sin precedentes en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Anglicana. Carlos III es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

En un histórico encuentro religioso, el rey Carlos III, jefe de la Iglesia de Inglaterra, rezó este jueves en la Capilla Sixtina junto a León XIV, un hecho inédito debido a los casi 500 años del cisma anglicano que separó a Inglaterra de la Iglesia Católica en 1534 por decisión de su rey, Enrique VIII, después de que el Papa de entonces se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón.

El monarca estaba acompañado en la visita de Estado por su esposa, la reina Camila.

El arzobispo de York, Stephen Cottrell, participó de la ceremonia junto al Papa y el Rey, como principal figura religiosa anglicana, pues la arzobispa de Canterbury no asumirá su cargo hasta enero y no participó de la visita.

Antes de la ceremonia, León XIV y los reyes británicos se reunieron en privado durante unos 50 minutos en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

Cabe destacar que en 1961, la reina Isabel II de Inglaterra, se convirtió en la primera monarca británica en visitar el Vaticano desde el cisma de 1534 y su deseo de mejorar las relaciones la llevó a regresar otras cinco veces a visitar a los Papas reinantes.

Carlos III y su esposa hicieron una visita privada al anterior Papa Francisco, que proyectaba un viaje a Inglaterra, pocos días antes de su fallecimiento, en abril pasado.

La protección de la naturaleza

La visita de este miércoles culminó con una ceremonia ecuménica después del rezo común en la Capilla Sixtina. El tema común fue la protección de la naturaleza, un tema en el que Carlos III se siente muy comprometido.

El proceso de reconciliación fue lento y el Reino Unido abrió una embajada en el Vaticano en 1982.

"Confrater real"

El otro momento más importante de la visita de los reales ingleses al Vaticano, además del rezo común con el Papa, tendrá lugar con un servicio religioso ecuménico en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma, en la que el rey Carlos III será nombrado “confrater real” de la Iglesia católica. Para este oficio se ha creado un asiento especial para el monarca, que permanecerá en la basílica y en el futuro solo podrá ser utilizado por sus sucesores en el trono británico.

El rey Carlos III correspondió al honor pontificio nombrando al Papa León XIV con el título de “Confrater papal de la Capilla de San Jorge de Windsor”.

En la ceremonia en la Capilla Sixtina, los himnos fueron interpretados por miembros del coro de la Capilla Sixtina y por dos coros reales de visita: el de la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor y el coro infantil del Palacio de St James.

El cardenal Vincent Nichols, arzobispo católico de Westminster, dijo que la visita del rey Carlos fortalece la relación forjada por la reina Isabel II y sus seis visitas a los pontífices, incluyendo en el Año Santo de 2000.

El Papa León y el rey Carlos uniéndose ante Dios en oración es un ejemplo de cooperación genuina y profunda”, afirmó el cardenal Nichols.