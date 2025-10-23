Violento secuestro y tiroteo en la Ruta 9: un hombre salvó su vida de milagro

La víctima fue interceptada frente a su casa y obligada a subir a un auto. Tras ser golpeado, lo llevaron por la Ruta 9 y lo abandonaron en una zona rural. Por fortuna, no sufrió heridas.

Hoy 10:07

La policía investiga un grave hecho ocurrido el martes, cuando cuatro delincuentes armados secuestraron a un vecino del barrio Primera Junta, lo trasladaron hasta Cañada del Medio y le efectuaron disparos antes de dejarlo abandonado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la denuncia, el hecho comenzó alrededor de las 19.30, cuando Daniel (35) se encontraba en la vereda de su casa, sobre avenida Aguirre al 400, junto a su motocicleta Mondial Max 110. En ese momento, un Volkswagen Virtus con cuatro ocupantes se detuvo frente a él. Tres de los individuos descendieron del vehículo y, mientras uno le apuntaba con un arma de fuego, otro se llevó su moto.

Los agresores restantes lo obligaron a subir al auto y, ya dentro, lo golpearon violentamente, diciéndole que iban a buscar a un conocido suyo, al que identificaron como “Pata”, en el barrio Belén. Sin embargo, nunca llegaron al lugar: tomaron la Ruta Nacional 9 con dirección a Cañada del Medio, donde lo obligaron a descender.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, uno de los atacantes le ordenó correr hacia el monte y, cuando obedeció, le dispararon al menos dos veces, aunque ninguno de los tiros lo alcanzó. Luego de que los agresores se retiraran, Daniel emergió entre la maleza y pidió ayuda a los vecinos de la zona.

Cerca de las 22.30, fue encontrado sobre la Ruta 9, en estado de crisis. La fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, tomó intervención en el caso y ordenó que Daniel sea examinado por el médico de Sanidad.

Además, dispuso que una comisión policial se dirija a su domicilio para que pueda identificar a los atacantes, y que se inserte el pedido de secuestro de la motocicleta. También instruyó rastrear cámaras de seguridad en el recorrido señalado, con el objetivo de obtener la patente del vehículo utilizado por los delincuentes.