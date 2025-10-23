Abrieron las preinscripciones para el Ingreso 2026 a Medicina en la UNSE

La Facultad de Ciencias Médicas informó que el proceso estará habilitado hasta el 19 de diciembre. Los aspirantes deberán completar el formulario online y presentarlo impreso por duplicado en el Departamento de Alumnos.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) anunció la apertura de las preinscripciones para el Ingreso 2026 a la carrera de Medicina, conforme a la Resolución Rectoral Nº 1053/2025. El trámite podrá realizarse hasta el viernes 19 de diciembre de 2025, fecha límite para la recepción del formulario en el Departamento de Alumnos.

Los interesados deberán completar el Formulario en SIU Guaraní.

Si se preinscriben por primera vez en la UNSE, deben ingresar a preinscripcion.guarani.unse.edu.ar/unse/.

Quienes ya cuentan con usuario y acceso deberán hacerlo a través de autogestion.guarani.unse.edu.ar/unse/.

Posteriormente, deberán imprimir y presentar el formulario por duplicado en el Departamento de Alumnos (calle Reforma del 18 N°1234), de lunes a viernes de 8 a 13 y de 13.30 a 19.

Clases de apoyo

Los aspirantes que completen la preinscripción podrán acceder a clases de apoyo de los módulos de Química, Biología y Biofísica.

En noviembre y diciembre de 2025, las clases estarán destinadas a quienes finalicen la preinscripción hasta el 30 de octubre.

Química: 10, 27 (por feriado del 26) de noviembre y 11 de diciembre.

10, 27 (por feriado del 26) de noviembre y 11 de diciembre. Biofísica: 12, 25 de noviembre y 9 de diciembre.

12, 25 de noviembre y 9 de diciembre. Biología: 14, 28 de noviembre y 12 de diciembre.

En tanto, las clases programadas para febrero y marzo de 2026 estarán destinadas a quienes se inscriban hasta el 19 de diciembre de 2025.