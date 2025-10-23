Su esposa le pidió que diera “una vuelta a la manzana” y él lo tomó literal

La nieta grabó la divertida ocurrencia y la compartió en TikTok, donde el video superó los 5 millones de reproducciones. Los usuarios aplaudieron el humor del hombre y su picardía.

Una pareja de abuelos protagonizó uno de los momentos más virales de TikTok en las últimas horas, luego de que él interpretara de forma literal una frase cotidiana y terminara haciendo reír a toda la familia; y a millones de usuarios en redes sociales.

Según se observa en el video compartido por la cuenta @ledquka, la mujer le pidió a su esposo que “diera una vuelta a la manzana” mientras ella ordenaba la habitación. Pero el hombre decidió tomarse la instrucción al pie de la letra: colocó una manzana en el suelo y caminó alrededor de ella.

La nieta, que fue testigo de la broma, no pudo contener la risa y grabó toda la escena. El video fue acompañado por el texto: “Andate a dar una vuelta así dejás de bolud…”, lo que generó aún más risas entre los usuarios.

En el clip, se escucha al hombre decir entre carcajadas: “Listo, amor, ¿la guardo?”, tras completar su peculiar “vuelta a la manzana”. La publicación ya superó los 5,2 millones de visualizaciones y acumula más de 1,1 millones de ‘me gusta’.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse: “Qué tipazo”, “Yo y el hombre gracioso que elegí para formar una familia”, “Me mata que haya terminado agitado” y “Re descansero, lo banco”, fueron algunos de los mensajes más celebrados.