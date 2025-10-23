Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2025 | 29º
X
Lo + Viral

Su esposa le pidió que diera “una vuelta a la manzana” y él lo tomó literal

La nieta grabó la divertida ocurrencia y la compartió en TikTok, donde el video superó los 5 millones de reproducciones. Los usuarios aplaudieron el humor del hombre y su picardía.

Hoy 10:33
Viral

Una pareja de abuelos protagonizó uno de los momentos más virales de TikTok en las últimas horas, luego de que él interpretara de forma literal una frase cotidiana y terminara haciendo reír a toda la familia; y a millones de usuarios en redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se observa en el video compartido por la cuenta @ledquka, la mujer le pidió a su esposo que “diera una vuelta a la manzana” mientras ella ordenaba la habitación. Pero el hombre decidió tomarse la instrucción al pie de la letra: colocó una manzana en el suelo y caminó alrededor de ella.

@ledquka #humor #fyp #abuelos sonido original - Jazmín

La nieta, que fue testigo de la broma, no pudo contener la risa y grabó toda la escena. El video fue acompañado por el texto: “Andate a dar una vuelta así dejás de bolud…”, lo que generó aún más risas entre los usuarios.

En el clip, se escucha al hombre decir entre carcajadas: “Listo, amor, ¿la guardo?”, tras completar su peculiar “vuelta a la manzana”. La publicación ya superó los 5,2 millones de visualizaciones y acumula más de 1,1 millones de ‘me gusta’.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse: “Qué tipazo”, “Yo y el hombre gracioso que elegí para formar una familia”, “Me mata que haya terminado agitado” y “Re descansero, lo banco”, fueron algunos de los mensajes más celebrados.

TEMAS Viral

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba sacó pecho en el Ducó, le ganó a Huracán y se subió a la cima de la Zona A
  2. 2. Racing no lo pudo aguantar y cayó sobre el final ante Flamengo en Brasil
  3. 3. Omar De Felippe tras el triunfo ante Huracán: "Hoy era una final y les pedí que la jugaran como tal”
  4. 4. Militantes de La Banda y de Forres ratificaron su apoyo a Elías Suárez en multitudinarias reuniones
  5. 5. Independiente BBC venció con autoridad a Estudiantes en su tercer amistoso de pretemporada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT