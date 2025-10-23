"Ante la posibilidad de volver al pasado, los argentinos sacan sus pesos y compran dólares"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el economista Aldo Abram, a propósito de las elecciones del próximo domingo.

Hoy 11:22

En un diálogo con Radio Panorama, el economista Aldo Abram advirtió que ante la cercanía de las elecciones, los ciudadanos reaccionan retirando pesos de la economía y comprando dólares por temor a un "regreso a políticas del pasado".

"Hay señales de que en las elecciones se pueda volver a las políticas del pasado, con décadas de empobrecimiento. Cuando los argentinos vemos esta posibilidad, decidimos sacar los pesos y comprar dólares. Esto está pasando en los últimos meses y se va a resolver claramente con los resultados de las elecciones. Ahí veremos si en el Congreso habrá más legisladores que apoyen este cambio o más de quienes quieren volver a las políticas del pasado", explicó Abram.

El economista enfatizó la necesidad de reformas estructurales para generar empleo formal y fortalecer la economía: "Hace 20 años que no se genera empleo en blanco en relación de dependencia. Hay que cambiar la legislación laboral, de lo contrario seguiremos con gente en la informalidad, en la pobreza y buscando trabajo independiente".

Asimismo, Abram destacó la importancia de reformas tributarias y previsionales: "Hace falta una reforma tributaria, bajar los impuestos que el gobernador Kicillof quiere aumentar. Necesitamos también una reforma previsional, porque tenemos un sistema quebrado gracias a lo que se hizo en el pasado y si seguimos en este camino, quienes aportamos en el futuro vamos a cobrar cada vez menos. Hay que hacer muchas cosas para resolver décadas de haber hecho macanas y la mayoría pasa por el Congreso".