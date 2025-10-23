Mercados en vilo: la previa electoral mantiene la presión sobre el dólar

A tres días de las elecciones de medio término, los inversores buscan cobertura en dólares y los mercados muestran movimientos mixtos.

Los temores cambiarios en Argentina no se disipaban este jueves, a solo tres días de las elecciones de medio término, que marcarán el pulso político para los últimos dos años de gestión del Gobierno liberal y su plan de economía ultraliberal.

El dólar mayorista operaba con leves bajas, en un marco de búsqueda de cobertura por parte de inversores institucionales, dinámica que motivó la intervención conjunta del Banco Central, el Tesoro argentino y la asistencia del Tesoro de EE.UU., tras la firma de un swap de monedas por 20.000 millones de dólares. Solo este miércoles, el Tesoro estadounidense volcó cerca de USD 500 millones para abastecer la demanda de la divisa, mientras que el BCRA intervino con USD 45,5 millones para contener el techo de la banda cambiaria.

En los mercados bursátiles, el S&P Merval subía un 2% en pesos, alcanzando los 2.060.000 puntos. En Wall Street, los ADR y acciones argentinas en dólares registraban subas de hasta 5%, lideradas por los títulos bancarios. Los bonos soberanos rebotaban un 1% en promedio, con un riesgo país de 1.100 puntos básicos, según JP Morgan.

El economista Gustavo Ber destacó que la suba de los activos domésticos refleja una demanda privada sostenida, mientras que los operadores privilegian la liquidez en un contexto de incertidumbre política. Por su parte, Marcelo Rojas señaló que el país atraviesa una crisis de confianza, donde controlar el superávit fiscal y la inflación no basta, y las elecciones adquieren relevancia clave para el Gobierno.

El presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023 con minoría en ambas cámaras, busca ampliar su representación legislativa, fundamental para sostener su plan económico respaldado por EE.UU. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá después de los comicios, basándose en fundamentos sólidos.

Analistas como Milo Farro de Rava Bursátil señalaron que el mercado ya “descontó” un escenario electoral negativo, con valoraciones del índice argentino por debajo de su promedio histórico, mientras que Max Capital advirtió que las bandas podrían mantenerse solo con un resultado electoral neutro o favorable; en caso contrario, la política cambiaria podría requerir revisión pese al compromiso oficial de extenderla hasta 2026.

En suma, la previa electoral mantiene la cautela de los mercados y la presión sobre el dólar, en un contexto donde la estabilidad financiera dependerá tanto de los resultados de las urnas como de la intervención de las autoridades nacionales y extranjeras.