Cate Blanchett recibirá una importante distinción en el Festival Camerimage

Cate Blanchett viajará a Polonia para participar del Festival de Cine Camerimage, donde será distinguida con el Premio Ícono del evento.

Hoy 12:06

La actriz recibirá el galardón durante la ceremonia de clausura del festival.

“Cate es una persona extraordinaria que trata cada conversación como un acontecimiento único”, expresó en un comunicado Marek Żydowicz, director del festival Camerimage.

“Esa sensibilidad y atención hacia el mundo que la rodea hacen que sus interpretaciones sean inolvidables, inspirando al público en todo el planeta. Es un gran honor entregarle el Premio Ícono, que recibirá personalmente en la gala de cierre. Creo que su regreso a Toruń está ligado a los gratos recuerdos y experiencias del año pasado, cuando presidió el jurado de la Competencia Principal con notable profesionalismo.”

Cate Blanchett

Blanchett fue presidenta del jurado en la edición anterior del festival. A lo largo de los años, varias de sus películas se proyectaron en Camerimage, entre ellas Elizabeth (1998), Elizabeth: The Golden Age (dir. Shekhar Kapur) y I’m Not There (dir. Todd Haynes). En 2023, The New Boy, dirigida por Warwick Thornton y protagonizada y coproducida por Blanchett junto a Andrew Upton y Coco Francini para su compañía Dirty Films, obtuvo el máximo galardón del festival.

A lo largo de su carrera, Blanchett ha ganado cuatro premios BAFTA, dos premios Oscar, tres Globos de Oro y tres premios del Sindicato de Actores (SAG). En 2025 fue nominada al Globo de Oro y al Emmy por su papel en Disclaimer, de Alfonso Cuarón.

Entre 2008 y 2013, codirigió la Sydney Theatre Company como directora artística y gerente general, supervisando la producción de 16 obras anuales en cuatro escenarios. Una de las más destacadas fue The Present (dir. John Crowley), escrita por Andrew Upton, que le valió una nominación al premio Tony.

Recientemente, Blanchett actuó en el National Theatre en la obra When We Have Sufficiently Tortured Each Other, de Martin Crimp.