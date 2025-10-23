Caputo: "Mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera"

El ministro de Economía aseguró que el esquema vigente se mantendrá tras los comicios de medio término y defendió la libertad del mercado dentro de los límites establecidos.

Hoy 12:09

El ministro de Economía, Luis Caputo, despejó dudas sobre el futuro del plan económico y las bandas cambiarias, asegurando que no habrá modificaciones luego de las elecciones de medio término. “Creo que mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera. Si va a uno de los extremos de la banda, actuamos”, explicó en diálogo con La Nación+.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Caputo subrayó que actualmente la divisa se encuentra cerca del techo de la banda, en torno a los $1.500, y destacó que no hay motivo para “enojarse con el mercado”. “Hoy la gente está comprando en el techo de la banda. Vos no te podés enojar con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota. Yo no me enojo ni con los que compraban en $1.200, ni con los que compran en $1.500”, señaló.

El funcionario reiteró que las decisiones de compra del público no afectan la política oficial y afirmó que la divisa no superará el límite superior, ubicado en $1.492. Además, confirmó que el equipo económico se mantendrá intacto tras los comicios.

Caputo también anticipó que se avecinan reformas tributaria y laboral, cuyo avance dependerá del resultado electoral, y remarcó la importancia de reactivar el crédito para impulsar la economía local. “Las decisiones son personales, nosotros no nos metemos en las decisiones de la gente. Por eso, la respuesta es decir, ¿por qué se las agarran con nosotros? Cuando lo que estamos haciendo, justamente, es dándoles la libertad de que accedan”, concluyó.