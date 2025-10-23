La cartelera de Cine Sunstar se renueva con tres estrenos imperdibles

Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances de las películas que se proyectarán en las salas de Cine Sunstar este fin de semana.

Hoy 12:36

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades en la grilla de propuestas. Llegan la cinta de terror Good Boy, la animación Chainsaw Man: arco de Reze y la comedia dramática A pesar de ti.

Good Boy. Un perro leal se muda a una casa rural con su dueño Todd. Allí descubre fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más quiere.

Chainsaw Man: arco de Reze. Denji, un joven cazador de demonios endeudado con la yakuza, es traicionado y asesinado. Sin embargo, su fiel perro-demonio Pochita se fusiona con él para salvarlo, dando origen a Chainsaw Man, una temible arma humana. En medio de una sangrienta guerra entre demonios, cazadores y fuerzas ocultas, Denji intenta encontrar sentido a su nueva existencia. Todo cambia cuando aparece Reze, una misteriosa chica que despierta en él un amor inesperado, pero también lo arrastra hacia su enfrentamiento más peligroso.