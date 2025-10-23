Cristina Kirchner llamó a frenar el “experimento libertario” de Milei antes de las elecciones

La ex presidenta advirtió sobre la crisis económica y social, cuestionó la dependencia del Gobierno de apoyos externos y convocó a los ciudadanos a participar del voto el próximo 26 de octubre.

Hoy 12:39

En la antesala de las elecciones legislativas y a pocas horas de la veda electoral, Cristina Kirchner difundió un mensaje en X para advertir sobre la gravedad del momento político y económico que atraviesa el país.

“El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, afirmó la líder del Partido Justicialista. “Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, para terminar con el ajuste permanente, la entrega de la soberanía nacional y el castigo a quienes viven de su trabajo o lo hicieron toda su vida”.

Cristina Kirchner describió el deterioro de la situación social y económica: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios... Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

Para reforzar su diagnóstico, la ex mandataria citó declaraciones recientes del ex presidente estadounidense: “Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, basta escuchar a Donald Trump, principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’”.

Además, cuestionó la estrategia internacional del gobierno y la dependencia de apoyos externos: “Milei se cansó de repetir que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos, que de solución no tiene nada y de humillación, todo”.

La ex presidenta resaltó la necesidad de defender la autonomía nacional: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

Al convocar a la participación ciudadana, Cristina Kirchner enfatizó: “Este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto popular”.

Finalmente, advirtió sobre las modificaciones en el sistema electoral: “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

Cristina Kirchner cerró su mensaje con una consigna: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.