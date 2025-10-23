Este viernes habrá asambleas en Aeroparque y se esperan demoras en los vuelos de Aerolíneas Argentinas

La medida de fuerza de APLA se extenderá entre las 6 y las 10 de la mañana. El gremio denuncia que no hubo respuesta a sus reclamos salariales de parte de la aerolínea de bandera.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará este viernes una nueva asamblea como medida de fuerza, que se extenderá durante cuatro horas y provocará demoras en los vuelos. En la práctica se trata de la segunda parte de la protesta que se había iniciado la tarde el jueves 9, justo antes del fin de semana largo.

La medida se realizará en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6 y las 10 de la mañana. El gremio sostiene que no tuvo respuesta de Aerolíneas Argentinas a los reclamos salariales, de ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

"Los pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales que, una vez más, vendrán sobre quienes buscamos la actualización salarial que corresponde, y el respeto por el trabajo que desempeñamos", expresaron a través de un comunicado.

El gremio también se refirió a la decisión de la línea aérea de bandera de retirar ocho aviones de su flota de manera preventiva, luego de que una de sus aeronaves sufriera una falla mecánica en su despegue del Aeroparque porteño y tuviera que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Ezeiza.

Desde APLA expresaron que esa medida tomada por "falta de previsión empresarial" derivó vuelos a otras flotas de la propia empresa y a la competencia.

"Por lo que la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días", agregaron desde APLA.

El 9 de octubre, en la previa al fin de semana largo, los pilotos realizaron asambleas entre las 16 a 20 horas, que provocó demoras en al menos 14 vuelos.