Añatuya: golpeó a su pareja y por miedo a ser detenido, abrió las garrafas de gas y amenazó con prenderse fuego

La actitud suicida del joven de 24 años movilizó a los servicios emergencias, que junto a un pastor evangélico lograron hacerlo desistir de su accionar.

Hoy 12:55

En las primeras horas de este jueves, un llamado alertó al personal policial de que un joven se había encerrado en su vivienda, dejando abiertas al menos dos garrafas de gas y amenazando con prender fuego el lugar, a fin de evitar ser detenido, ya que había golpeado a su pareja durante la madrugada.

El episodio ocurrió en un domicilio de calle Sargento Cabral y Guemes del barrio Obrero, a donde también se hizo presente la ambulancia municipal.

De acuerdo a lo informado, el joven de 24 años, de apellido Contreras, habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes durante la madrugada y al regresar a su hogar, sin motivos aparentes habría golpeado a su pareja. Temiendo de ser denunciado y detenido, tomó esa actitud suicida, por lo que en principio un pastor evangélico de su confianza y luego los efectivos trabajaron junto a familiares para hacerlo desistir del accionar; hasta que accedió a salir del lugar.

De inmediato fue trasladado al Hospital Zonal para verificar su estado de salud, ya que había aspirado gran cantidad de gas licuado, y tras ser atendido el médico de guardia dispuso su traslado a un centro de salud mental de la ciudad de La Banda.