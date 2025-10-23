Añatuya: golpeó a su pareja y por miedo a ser detenido, abrió las garrafas de gas y amenazó con prenderse fuego

La actitud suicida del joven de 24 años movilizó a los servicios emergencias, que junto a un pastor evangélico lograron hacerlo desistir de su accionar.
En las primeras horas de este jueves, un llamado alertó al personal policial de que un joven se había encerrado en su vivienda, dejando abiertas al menos dos garrafas de gas y amenazando con prender fuego el lugar, a fin de evitar ser detenido, ya que había golpeado a su pareja durante la madrugada.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El episodio ocurrió en un domicilio de calle Sargento Cabral y Guemes del barrio Obrero, a donde también se hizo presente la ambulancia municipal.
De acuerdo a lo informado, el joven de 24 años, de apellido Contreras, habría estado consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes durante la madrugada y al regresar a su hogar, sin motivos aparentes habría golpeado a su pareja. Temiendo de ser denunciado y detenido, tomó esa actitud suicida, por lo que en principio un pastor evangélico de su confianza y luego los efectivos trabajaron junto a familiares para hacerlo desistir del accionar; hasta que accedió a salir del lugar.
De inmediato fue trasladado al Hospital Zonal para verificar su estado de salud, ya que había aspirado gran cantidad de gas licuado, y tras ser atendido el médico de guardia dispuso su traslado a un centro de salud mental de la ciudad de La Banda.