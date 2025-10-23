Ingresar
En vivo: Olímpico quiere recuperarse ante Racing de Chivilcoy en el Vicente Rosales

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Ariel Rosas e Iván Huck, y será la primera vez que ambos equipos se crucen en la Liga Nacional.

Hoy 22:00

Olímpico intentará recuperarse ante su gente esta noche cuando enfrente a Racing de Chivilcoy, desde las 22.00 en el Vicente Rosales, con transmisión de Básquet Pass. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Ariel Rosas e Iván Huck, y será la primera vez que ambos equipos se crucen en la Liga Nacional.

