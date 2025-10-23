Argentinos Juniors se lo dio vuelta a Belgrano y jugará la final de la Copa Argentina

En el Gigante de Arroyito, el Bicho se repuso del gol, revirtió el resultado y clasificó a la gran final del torneo más federal del país. Jugará ante el vencedor de River e Independiente Rivadavia.

Hoy 23:30

Hay que verlos. A los jugadores de Argentinos Juniors celebrando desbordados de alegría, mirando a la tribuna donde miles de hinchas deliraban con el pase a la final. El Bicho está otra vez en lo más alto, protagonizando una temporada que ya se graba entre las más destacadas de su historia reciente. De la mano de Nicolás Diez, este equipo no solo compite: enamora por su juego y su convicción.

El partido ante Belgrano fue una auténtica final. A pesar de comenzar en desventaja, Argentinos nunca perdió la calma ni su identidad, logró dar vuelta el resultado e imponerse por 2 a 1. Con Fattori como eje total del mediocampo, dueño de los tiempos y distribuidor de cada avance, el conjunto de La Paternal dominó la pelota y el ritmo del juego. La igualdad llegó gracias a una jugada con sello maradoniano: Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego, marcó con “la rodilla de Dios” y encendió la ilusión.

Desde ese momento, el Bicho fue una tromba. Con Lescano, Porcel y los laterales proyectados, el equipo encontró espacios por todos lados. Enfrente, el planteo espejado de Ricardo Zielinski se desmoronó ante el fútbol fluido y la presión constante. El segundo tiempo fue un monólogo de Argentinos: Chiquito Romero, en el arco cordobés, se transformó en un mero espectador.

El festejo final fue una postal inolvidable: jugadores, cuerpo técnico e hinchas unidos en una explosión de orgullo y emoción. Argentinos Juniors está en la final de la Copa Argentina y a solo 90 minutos de la gloria, con la oportunidad de levantar el sexto título de su historia y sellar su regreso a la Copa Libertadores. Un premio merecido para un equipo que cree, juega y sueña.