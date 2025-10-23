Belgrano y Argentinos Juniors, en busca del pase a la gran final de la Copa Argentina por primera vez

Desde las 21.10, en el Gigante de Arroyito, el Pirata y el Bicho se enfrentan por un lugar en la gran final del torneo más federal del país. El ganador jugará ante el vencedor de River - Independiente Rivadavia.

Hoy 13:19

La Copa Argentina entra en su etapa decisiva y esta noche, en el Gigante de Arroyito, Belgrano y Argentinos Juniors se medirán desde las 21.10 por una de las semifinales. Ambos equipos sueñan con alcanzar su primera final en este certamen y levantar el trofeo que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2026.

El Pirata, dirigido por Ricardo Zielinski, llega entonado tras lograr un triunfazo 2-1 ante Boca en el Clausura, resultado que lo metió nuevamente entre los ocho mejores del torneo. Más allá del buen presente en la competencia local, el gran objetivo del conjunto cordobés es la Copa Argentina, donde eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano, Independiente y Newell’s. La última vez que Belgrano alcanzó una semifinal fue en 2016, cuando cayó ante Rosario Central. La buena noticia es el regreso de Franco Jara, recuperado de una molestia.

Por el lado de Argentinos Juniors, el equipo de Nicolás Diez vive un gran momento. Viene de vencer 3-1 a Newell’s en el Clausura y se ubica tercero en su zona y también en la tabla anual, soñando con las copas internacionales. Para llegar a esta instancia, el Bicho dejó en el camino a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi y Lanús, y buscará dar otro paso histórico hacia la final. La única duda del DT pasa por la inclusión de Lucas Gómez o Federico Fattori en el mediocampo.

Probable formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Probable formación de Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.