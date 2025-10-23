En vivo: Belgrano y Argentinos Juniors, en busca del pase a la gran final de la Copa Argentina por primera vez

Desde las 21.10, en el Gigante de Arroyito, el Pirata y el Bicho se enfrentan por un lugar en la gran final del torneo más federal del país. El ganador jugará ante el vencedor de River - Independiente Rivadavia.
La Copa Argentina entra en su etapa decisiva y esta noche, en el Gigante de Arroyito, Belgrano y Argentinos Juniors se medirán desde las 21.10 por una de las semifinales. Ambos equipos sueñan con alcanzar su primera final en este certamen y levantar el trofeo que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2026.
