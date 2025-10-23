Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 OCT 2025 | 34º
X
Somos Deporte

En vivo: Belgrano y Argentinos Juniors, en busca del pase a la gran final de la Copa Argentina por primera vez

Desde las 21.10, en el Gigante de Arroyito, el Pirata y el Bicho se enfrentan por un lugar en la gran final del torneo más federal del país. El ganador jugará ante el vencedor de River - Independiente Rivadavia.

Hoy 21:46

La Copa Argentina entra en su etapa decisiva y esta noche, en el Gigante de Arroyito, Belgrano y Argentinos Juniors se medirán desde las 21.10 por una de las semifinales. Ambos equipos sueñan con alcanzar su primera final en este certamen y levantar el trofeo que otorga un boleto a la Copa Libertadores 2026.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Copa Argentina Club Atlético Belgrano de Córdoba Asociación Atlética Argentinos Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La cartelera de Cine Sunstar se renueva con tres estrenos imperdibles
  2. 2. Violento secuestro y tiroteo en la Ruta 9: un hombre salvó su vida de milagro
  3. 3. Militantes de La Banda y de Forres ratificaron su apoyo a Elías Suárez en multitudinarias reuniones
  4. 4. El tiempo para este jueves 23 de octubre en Santiago del Estero: mucho viento y 36ºC de máxima
  5. 5. Adrián Suar y Rocío Robles, juntos por primera vez: la foto que confirmaría el romance
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT