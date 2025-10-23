Elías Suárez destacó la educación técnica en su visita a la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNSE

El candidato a Gobernador de la provincia recorrió la institución y resaltó la importancia de fortalecer la enseñanza técnica para impulsar el desarrollo de Santiago del Estero.

Hoy 14:56

El candidato a Gobernador de la provincia Elías Suárez visitó la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la UNSE, un espacio destinado a formar a jóvenes santiagueños con compromiso y amor por la tierra.

Durante la recorrida, Suárez mantuvo un encuentro con autoridades y docentes, y conversó sobre la importancia de seguir fortaleciendo la educación técnica, así como de mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para docentes y alumnos.

“Estoy convencido de que la educación es el motor del progreso y que apoyar a instituciones como esta es apostar por el futuro de nuestra provincia”, afirmó el candidato.

Suárez agradeció al director Manuel Sandez, a la decana Myriam Villarreal y a todo el equipo docente por su trabajo y compromiso con la formación de los jóvenes santiagueños.

La visita forma parte del recorrido de Suárez por distintos espacios educativos de la provincia, con el objetivo de poner en valor la educación técnica como herramienta clave para el desarrollo productivo y social de Santiago del Estero.