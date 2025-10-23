El creador de la canción por los 50 años de Canal 7 habló tras ganar un Grammy con Bizarrap

El productor Santiago Alvarado conversó por primera vez con un medio luego de su importante logro y recordó sus comienzos. “La música para mí lo es todo”, sostuvo.

Hoy 15:10

Santiago Alvarado, reconocido productor y músico nacido en La Banda, vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de trabajar junto a Bizarrap en proyectos que lo llevaron a ganar un Grammy, regresó a su tierra natal y dialogó con Noticiero 7, donde repasó su trayectoria y su presente artístico.

El productor recordó con emoción la canción que compuso para los 50 años de Canal 7: “Esa canción la hicimos con un compositor muy amigo mío. Él se encargó de la letra y yo de la música. Fue muy lindo hacerla y lo que más me gustaba era ver a la gente cantarla. Todos la sabían, veía los videos en YouTube y me encantaba”.

En la actualidad, Alvarado explicó que su trabajo está más enfocado en la producción que en los escenarios.

“Estoy siempre con la música, ahora 100% en el estudio de grabación. Trabajo con Bizarrap como prioridad, haciendo cosas con Nicky o con Trueno. Hace poquito salió un disco con Milo J que me llena de orgullo, porque estuvimos casi dos años trabajándolo y la gente lo recibió muy bien”, destacó.

Sobre este último proyecto, el santiagueño remarcó la fusión de géneros y su raíz folclórica: “Es un disco muy especial, porque usa muchos recursos del folclore. Estoy muy contento con lo que sucedió”.

Consultado sobre su regreso a La Banda, Alvarado expresó el cariño por su lugar de origen: “Siempre que puedo, vengo aquí a mi casa. Es donde están mis amistades, mi familia”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre lo que representa la música en su vida: “La música para mí lo es todo. No tengo recuerdos sin ella. Es mi forma de expresarme, como hablar. Escucho algo y enseguida se me forma toda la música en la cabeza. Todo es musical para mí”.