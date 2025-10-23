Leo Messi renovó con Inter Miami hasta 2028 y lo anunció en el nuevo estadio

La Pulga firmó su nuevo contrato con Las Garzas y confirmó su continuidad hasta 2028 en un video grabado en plena construcción del Miami Freedom Park, el futuro hogar del equipo.

Hoy 14:54

Finalmente, Lionel Messi puso la firma a su renovación con Inter Miami y selló su vínculo con el club de la MLS hasta 2028. El anuncio se realizó de una manera muy especial: con el astro argentino recorriendo las obras del nuevo estadio del equipo, el Miami Freedom Park, y rubricando su contrato ante las cámaras.

“Está en casa”, fue el mensaje elegido por el club para acompañar el video oficial, donde se lo ve a Messi, vestido de traje, firmando su nuevo acuerdo y sonriendo mientras observa el avance de la construcción del estadio. “Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Desde que llegué a Miami he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí”, expresó el capitán argentino tras confirmar su continuidad.

El nuevo contrato extiende la estadía de Messi dos años más, lo que significa que seguirá jugando hasta los 40 años. Además, el Freedom Park, cuya inauguración está prevista para 2026, contará con el capitán de la Selección Argentina como una de sus máximas figuras en el césped. El moderno estadio tendrá capacidad para 25 mil espectadores, 234 mil metros cuadrados de desarrollo y tecnología de última generación, marcando un hito en la historia del club que dejará Fort Lauderdale para instalarse en el corazón de Miami.

Tras el anuncio, David Beckham, uno de los propietarios de Inter Miami, publicó un mensaje especial para el argentino: “Trajimos al mejor jugador de todos los tiempos a nuestra ciudad y hoy me hace muy feliz que siga tan comprometido como siempre. Tener a un jugador que ama el fútbol y que inspira a las nuevas generaciones es un privilegio. Gracias, Leo”, escribió el inglés en sus redes.

De esta manera, Messi afrontará el Mundial 2026 como futbolista de Inter Miami, y todo indica que continuará en el club al menos hasta 2028, disfrutando los últimos años de su carrera en el equipo que ayudó a transformar en un fenómeno global.