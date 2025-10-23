Una mañana alegre y festiva puso fin a la Semana de la Comunicación en la UCSE

Alumnos y docentes de la Licenciatura en Comunicación Social celebraron los 36 años de la carrera.

Hoy 15:10

Tal como estaba previsto, este jueves por la mañana concluyeron las actividades que se realizaron en el marco de la Semana de la Comunicación.

Autoridades de la Casa de Altos Estudios acompañaron a los alumnos y docentes que impulsaron y concretaron diversas charlas que desde el lunes pasado se realizaron sobre diversos temas de actualidad.

La entrega de premios del Concurso de Crónicas, la reproducción de los cortos realizados por los propios alumnos, la colecta de alimentos no perecederos para Cáritas Santiago del Estero y una entretenida y dinámica Radio Abierta animaron una mañana distinta en el campus universitario.

La Semana de la Comunicación reunió una vez más a los comunicadores santiagueños y permitió a estudiantes y docentes exhibir sus habilidades y conocimientos, convirtiéndose así en un evento que año tras año gana trascendencia en la comunidad universitaria de la UCSE.