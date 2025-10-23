El Colegio Agrotécnico Madre Tierra realizó su muestra anual de saberes

La comunidad educativa abrió sus puertas para compartir con alumnos, vecinos y autoridades el trabajo desarrollado durante el año en los distintos espacios curriculares.

Ayer en horas de la mañana, la Escuela de Formación Técnica Agropecuaria llevó adelante su muestra anual de saberes, una jornada en la que docentes y alumnos presentaron los proyectos y producciones elaborados durante el ciclo lectivo, como parte del proceso de formación técnica que caracteriza a la institución.

La apertura se realizó a las 8:30 de la mañana, y desde el acceso principal, la comunidad educativa dio la bienvenida a los visitantes, entre ellos cientos de estudiantes de diferentes escuelas, vecinos interesados y autoridades municipales que recorrieron las distintas áreas de exposición.

El recorrido comenzó en la galería, donde se dispusieron los primeros stands con producciones estudiantiles, y continuó hasta el laboratorio de Industrias Agrícolas, donde los alumnos realizaron degustaciones y demostraciones de los procesos de elaboración de encurtidos y chacinados, acompañados por explicaciones técnicas de los procedimientos.

Además, se destacó el sector de vivero, donde se exhibieron plantines de diversas especies, entre ellas mangos, plantas aromáticas, ornamentales y arbóreas, producto del trabajo de los estudiantes en el área de producción vegetal.

La visita siguió por el sector productivo y de campo, con muestras en la granja, el área apícola y de herramientas, donde el docente Diego Carol ofreció una detallada explicación sobre las prácticas y metodologías de trabajo aplicadas por los alumnos.

En representación del intendente Dr. Víctor Araujo, participaron del evento la directora de Educación, Prof. Silvia Lorena Aranda; el director de Cultura, Leonardo Fernández; la directora de Bromatología y Saneamiento Ambiental, Zulma Mercedes Silva; y las concejales Dra. Silvia Zabala y Prof. Marta Santillán, quienes destacaron el compromiso de la institución en la formación técnica y el vínculo con la comunidad.