El fiscal Villar pidió avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Rechazó el intento de trasladar la ejecución al fuero Civil y Comercial y sostuvo que el procedimiento debe continuar en el Tribunal Oral Federal 2. La Cámara de Casación tiene cinco días para resolver el planteo de la defensa.

Hoy 15:46

El fiscal Mario Villar desestimó el intento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez de trasladar la ejecución de los bienes decomisados al fuero Civil y Comercial, y solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) que avance con la medida.

En su dictamen, Villar sostuvo que “el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos”, motivo por el cual los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben darle continuidad al trámite.

La defensa de la expresidenta había planteado objeciones al monto fijado por la Justicia y al método de cálculo utilizado por los peritos, lo que derivó en una nueva dilación del proceso. Al respecto, el fiscal explicó que la cifra surge de la “manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y de los sobreprecios en las adjudicaciones de los contratos de obra pública”, en el marco de la causa Vialidad.

Villar aclaró además que el planteo de CFK parte de un error conceptual, ya que el decomiso no equivale a una indemnización civil, sino que es una herramienta del Estado para recuperar bienes ligados a actividades ilícitas. En ese sentido, precisó que el decomiso “es la herramienta que posee el Estado para procurarse los bienes que sirvieron para cometer un hecho ilícito o de aquellos que son producto o ganancia de aquél”.

Por ello, el fiscal insistió en que el proceso debe mantenerse en el ámbito penal de Comodoro Py, bajo la competencia del TOF 2.

Mientras la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, analiza el planteo de la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron avanzar sin demoras en la ejecución de veinte inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner. Sin embargo, el tribunal esperará la resolución de Casación antes de tomar una decisión.

La Cámara de Casación tiene ahora cinco días hábiles para pronunciarse, un paso clave que podría despejar el camino para la ejecución de los bienes.

El cuestionamiento del método de actualización

Semanas atrás, Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá devolver 684 mil millones de pesos por los delitos por los que fue condenada en la causa Vialidad, al ratificar la postura del TOF 2, que actualizó el monto del decomiso usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La defensa había pedido reducir la suma a $42.000 millones, al sostener que debía aplicarse la tasa pasiva promedio del Banco Central. No obstante, los jueces consideraron que la actualización basada en el IPC es razonable y no arbitraria, ya que preserva el valor real del beneficio ilícito frente a la inflación.

El fallo también subrayó que el decomiso es una consecuencia obligatoria de la condena penal, en línea con lo dispuesto por el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción.