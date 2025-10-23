Ingresar
“Estoy encantado”, dijo Nicolás Varrone, tras su llegada a la Fórmula 2

El argentino fue confirmado por Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2, la antesala de la F1. El piloto se mostró entusiasmado por el desafío y agradeció a quienes lo acompañaron en su camino.

Hoy 16:00

El automovilismo argentino vuelve a decir presente en las grandes ligas. Nicolás Varrone fue anunciado oficialmente como nuevo piloto del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) para la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2, la categoría previa a la Fórmula 1. La noticia fue celebrada por el propio corredor, que llega con un amplio recorrido en competencias endurance, donde brilló con su victoria en las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am, además de destacadas actuaciones en Daytona y Sebring.

Estoy encantado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha trayectoria y éxito. No veo la hora de subirme al auto y comenzar a trabajar con ellos. Estoy muy agradecido con todos los que creyeron en mí durante estos años”, expresó Varrone, visiblemente emocionado por esta nueva etapa de su carrera.

Por su parte, Brad Joyce, director del equipo VAR, destacó la incorporación del piloto argentino y se mostró optimista con lo que vendrá: “Su llegada a la Fórmula 2 será un nuevo reto, pero con su talento y conocimientos técnicos, confiamos en que se adaptará rápidamente al entorno”.

Con este paso, Varrone se suma al selecto grupo de pilotos que utilizan la F2 como trampolín hacia la Fórmula 1, siguiendo los pasos de figuras como Verstappen, Leclerc o Schumacher, que también pasaron por el histórico equipo neerlandés.

