Central Argentino contará con hinchas neutrales para su partido en Quimilí ante La Ensenada

Hoy 16:13

El próximo jueves a las 21 horas, Central Argentino tendrá el apoyo de su gente en Quimilí, aunque con restricciones. Las autoridades del club anfitrión confirmaron que la policía permitió la presencia de hinchas del Albo para el duelo ante La Ensenada, correspondiente a la Fecha 2 de la Zona 14 del Torneo Regional Amateur 2025/26.

El pedido fue gestionado por el club local y finalmente se aprobó que un grupo de seguidores centralistas pueda presenciar de cerca el partido del equipo dirigido por Pablo Ledesma. Sin embargo, no podrán ingresar con camisetas ni banderas, ya que estos elementos no pasarán el control de acceso a las inmediaciones del estadio.

A pesar de las restricciones, los fanáticos del Albo tendrán la oportunidad de acompañar al equipo en una nueva presentación, manteniendo la pasión por su club mientras respetan las normas de seguridad del partido.