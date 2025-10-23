Lanús lo ganaba cómodo, pero la U de Chile se lo empató sobre el final en la ida de las semis de la Sudamericana

El Granate tuvo 2 goles de ventaja, pero no lo aguantó y en el final desde un punto penal el local pudo empatar 2 a 2 el primer choque, que se jugó a puertas cerradas en el Estadio Nacional de Chile. Se define en La Fortaleza.
Otra vez, Lanús tuvo que jugar mucho más que un partido de fútbol. Antes del pitazo inicial ante la Universidad de Chile, el micro que trasladaba al plantel fue atacado a piedrazos, un hecho insólito teniendo en cuenta que el encuentro se disputaba sin público. A pesar del clima hostil y la falta de control policial, el equipo de Mauricio Pellegrino respondió dentro de la cancha con fútbol y carácter.
El Granate firmó una primera parte perfecta. Con orden defensivo y eficacia en ataque, Castillo abrió el marcador con una joya de emboquillada tras robar una pelota en salida. Minutos más tarde, Eduardo Salvio, en su mejor versión, desbordó por derecha y asistió al mismo delantero para el 2-0 parcial. Lanús controló el juego, defendió con solidez y dejó sin respuestas a un rival desbordado por la presión.
En el complemento, la U de Chile adelantó líneas y consiguió el descuento a través de Di Yorio a los 13 minutos. Lanús tuvo el tercero en la cabeza de Castillo, pero el travesaño le negó el gol. Y cuando el partido moría, una polémica decisión de Daronco cambió la historia: penal por mano de Cardozo, pese a que el defensor fue claramente cargado en el salto. Aránguiz no falló y decretó el 2-2 final.
Lanús se vuelve con bronca y orgullo. Jugó un gran partido, superó la adversidad fuera y dentro del campo, pero la fortuna y el arbitraje lo privaron del triunfo. La serie quedó abierta y se definirá la próxima semana en La Fortaleza, donde el Granate buscará el pase a la final ante su gente.