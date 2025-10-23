El CEO de JP Morgan se reunirá con Milei justo antes de las elecciones legislativas

El Presidente argentino sostendrá un encuentro con Jamie Dimon, de visita en Buenos Aires, en medio de tensiones cambiarias y a solo dos días de los comicios que definirán el rumbo político del país.

Hoy 17:08

El presidente Javier Milei mantendrá este viernes un encuentro privado con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., en Buenos Aires, apenas dos días antes de las elecciones legislativas, consideradas clave para la Argentina y la gestión libertaria.

La reunión se realizará mañana por la tarde, aunque no tendrá lugar en Casa Rosada. “Será súper reservado y en el marco del evento que celebra el banco”, explicaron. En ese contexto, se espera que Milei también brinde un discurso dirigido a funcionarios del gigante de Wall Street.

La presencia de Dimon en la capital argentina se enmarca en una serie de reuniones de alto nivel agendadas previo al reciente período de volatilidad en los mercados locales, según publicó Bloomberg. Sin embargo, la visita ocurre mientras el Gobierno argentino profundiza su alineamiento con Estados Unidos para consolidar el programa económico y gestionar alternativas de financiamiento externo.

El ejecutivo encabezará el evento de JP Morgan junto a directivos de empresas tanto regionales como locales. Paralelamente, está planificado un encuentro con el ministro de Economía Luis Caputo, que podría coincidir en horario con la reunión con el mandatario argentino.

La entidad estadounidense prosigue la expansión de sus operaciones en la Argentina. Hace unos meses, ejecutó el mayor contrato de alquiler corporativo de las últimas dos décadas en la ciudad de Buenos Aires, como parte de un ambicioso plan que apunta a duplicar su capacidad operativa en el país. El banco pasará a ocupar más de veinte pisos en un nuevo campus de oficinas, actualmente en obras, ubicado en la intersección de Manuela Pedraza y Arribeños, en el barrio porteño de Núñez. El desarrollo incluye el Centro Empresarial Núñez (CEN) y el Centro Empresarial Libertador (CEL), propiedad de Raghsa, con entregas programadas para 2026 y 2027.