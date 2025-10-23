Dura derrota para el Aston Villa de Martínez y Buendía ante Go Ahead Eagles en Europa League

Los Villanos perdieron como visitante en Países Bajos. El Dibu fue titular y el volante erró un penal clave que pudo cambiar la historia del partido.

Hoy 17:49

El Aston Villa, con Emiliano Martínez en el arco y Emiliano Buendía desde el arranque, sufrió una derrota sorpresiva 2-1 ante Go Ahead Eagles en la tercera fecha de la fase de grupos de la Europa League. Fue la primera vez que el Dibu arrancó como titular en el torneo, mientras que Buendía falló un penal clave en el segundo tiempo.

Cómo se dio el partido

El encuentro comenzó favorable para los ingleses. A los 4 minutos, Amadou Onana filtró para Jadon Sancho, quien mandó el centro y Evann Guessand definió de canilla para el 1-0. El Aston Villa dominó gran parte del primer tiempo, con más posesión y remates, pero no logró ampliar la ventaja.

Sin embargo, a los 42 minutos, Mathis Suray igualó para los locales tras un rebote en la defensa inglesa, poniendo el 1-1 antes del descanso. En el complemento, Go Ahead Eagles aprovechó un descuido defensivo: a los 61 minutos, Mats Deijl quedó mano a mano con Martínez y lo venció con un toque suave para el 2-1.

El Aston Villa buscó el empate con insistencia. A los 79 minutos, Buendía tuvo la oportunidad desde el punto penal, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Pese a los intentos finales con centros y remates, los holandeses mantuvieron la ventaja y lograron un triunfo histórico.

Con esta derrota, Aston Villa perdió su primer partido en la Europa League y quedó fuera del primer lugar del grupo, mientras que Go Ahead Eagles celebró su segunda victoria consecutiva en el torneo.