Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex de Lowrdez por violencia de género

La cantante de Bandana sufrió una crisis nerviosa en tribunales, en medio de la preocupación por el paradero de su compañera Lowrdez Fernández.

Hoy 19:09

Mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de Lowrdez Fernández, su compañera de grupo Lissa Vera protagonizó un dramático episodio al descompensarse en los tribunales, justo después de presentar una denuncia por violencia de género contra la expareja de la artista desaparecida, Leandro García Gómez.

El hecho ocurrió cuando Lissa llegó a los tribunales de Palermo, acompañada por su abogado, para formalizar la denuncia. Desde el móvil de Intrusos (América TV), se informó que la cantante se quebró emocionalmente tras brindar su declaración. “Se sintió muy mal, comenzó a llorar y tuvo que ser asistida por su letrado, quien la acompañó adentro de tribunales”, relató la periodista del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Según detallaron en el ciclo, Vera decidió avanzar con la denuncia pese a temer una reacción negativa de su amiga. “Nos dijo que prefiere a su amiga enojada y viva antes que feliz y muerta”, explicó la notera, aludiendo a la preocupación de Lissa por la seguridad de Lowrdez.

La periodista también aseguró que la cantante le manifestó miedo y temor por su vida, calificando a García Gómez como “un hombre violento”. Además, mencionó que el acusado controlaría las redes sociales de Lowrdez y que en el pasado “habría ejercido distintos tipos de violencia sobre ella”. Incluso, Lissa deslizó la posibilidad de que la dolencia en la garganta que su compañera había mencionado recientemente podría estar relacionada con un intento de ahorcamiento.

Reaparición de Lowrdez: “estoy perfecta, gracias”

Horas después del testimonio de Lissa, Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales y difundió un video para aclarar su situación, luego de que su madre denunciara su desaparición el pasado 4 de octubre.

La denuncia fue presentada por Mabel López, madre de la artista, ante la Comisaría Vecinal 14B, tras varios días sin contacto con su hija. El caso generó gran preocupación en el entorno de la cantante y entre sus seguidores.

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves, Lowrdez publicó una historia en Instagram donde, con la voz tomada y visiblemente alterada, aseguró estar bien. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... Estoy con gripe desde el lunes”, comenzó diciendo, mientras se tocaba la garganta.

Luego, agregó molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Finalmente, cerró su mensaje con un tono más calmo: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

Pese a sus palabras, la imagen de Lowrdez —aislada y con poca luz— generó aún más dudas entre los fans y sus allegados, que siguen atentos a la evolución del caso y a las investigaciones judiciales en curso.