Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

El Presidente estuvo acompañado de todos los candidatos del país, su hermana Karina y Manuel Adorni. “Cuando la economía venía a todo vapor se encendió la maquina de impedir”, afirmó.

Hoy 20:48

Javier Milei encabezará este jueves a las 19 el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, acompañado por su Gabinete y los 24 principales candidatos de cada distrito. El acto contará con la participación de militantes llegados desde distintos puntos del país, especialmente desde CABA y PBA, y prevé una asistencia masiva, con la presencia de influencers libertarios y agrupaciones como Las Fuerzas del Cielo y La Púrpura.

La decisión de realizar el evento en Santa Fe responde a las expectativas del oficialismo de disputar la provincia, donde consideran que la candidatura de Agustín Pellegrini —elegido por la armadora karinista Romina Diez— se encuentra en empate con la postulante de Fuerza Patria, Caren Tepp.

Los estrategas de LLA apuestan a un mejor desempeño en el interior provincial.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich, será una de las oradoras previas al discurso central de Milei, quien se espera insista en un mensaje de esperanza y en la importancia de que “el esfuerzo valga la pena”, además de reiterar que nunca prometió “que iba a ser fácil”.

En paralelo, organizaciones sociales, políticas y sindicales de Rosario convocaron a una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”, con punto de encuentro en la plaza de la Cooperación, impulsada por la CTA Rosario y respaldada por agrupaciones estudiantiles y sindicales.

Este domingo se renovará el 50% de la Cámara de Diputados, con la elección de 127 escaños, y un tercio del Senado de la Nación, correspondiente a 8 bancas de los 24 totales. La implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional representa un cambio clave en el sistema electoral y se utilizará por primera vez en unos comicios de alcance nacional.