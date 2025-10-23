Ingresar
Video: vecinos hartos de los robos despertaron a latigazos a “Garrafa”

Un vecino del barrio 25 de Mayo, de Termas, ingresó a la vivienda del conocido delincuente Yonathan Jacinto Medina y tomó acciones por mano propia, cansado de los ilícitos que comete.

Hoy 20:19
Medina fue sorprendido durmiendo

Un episodio de justicia por mano propia se vivió, durante la mañana de este jueves, en el barrio 25 de Mayo de Termas de Río Hondo, cuando un vecino irrumpió en la vivienda de Yonathan Jacinto “Garrafa” Medina (32) portando un látigo en mano.

El video que llegó a la redacción de Diario Panorama muestra como la supuesta víctima del robo mientras le asesta latigazos, al sorprendido “Garrafa” quien estaba acostado.

Se puede escuchar en la grabación que le recrimina haber entrado a su casa a robar, mientras Medina solo atina a cubrirse y expresar: "No he sacado nada”.

Medina tiene múltiples ingresos a las comisarías de la zona, donde tras permanecer un corto tiempo tras las rejas, recupera su libertad y vuelve a cometer ilícitos contra la propiedad.

Uno de los últimos ingresos conocido, fue el pasado 13 de agosto, cuando fue perseguido y atrapado por personal policial.

TEMAS Termas de Río Hondo

