Caso Cecilia Strzyzowski: el Gobierno de Chaco busca expropiar la chanchería del clan Sena

Así lo anunció el gobernador Zdero en sus redes sociales. “Fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña”, afirmó. El próximo martes comienza el juicio contra los acusados del femicidio.

A pocos días del inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció que enviará un proyecto para expropiar la chanchería del “clan Sena”, lugar que las investigaciones apuntan como el lugar del crimen. “Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña“, aseguró el mandatario.

“Instruí al equipo de gobierno se presente el Proyecto de Ley para expropiar la Chanchería del Clan Sena. Siempre en el marco de la ley y proyectando un destino útil para cada espacio”, informó Zdero en sus redes sociales. La publicación del mandatario provincial se da días antes del inicio del juicio contra César y Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el próximo martes.

Desde la administración provincial señalaron que el objetivo de la expropiación es darle una finalidad social y es parte de un programa del Ejecutivo donde recuperan quinchos que “estaban en manos de piqueteros”.

El Gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció que expropiará la chancería del clan Sena, lugar donde las investigaciones apuntan que fue asesinada Cecilia Strzyzowski en 2023. (Foto: captura X @LeandroZdero)

Al respecto, el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez Gutiérrez, explicó: “Pretendemos que tenga estado parlamentario el próximo miércoles para ser tratado en comisiones”.

De aprobarse la ley, la Junta de Evaluaciones y la Fiscalía de Estado serán las encargadas de establecer el valor del predio. “El inmueble es lo suficientemente grande como para que comprenda varios fines públicos para los chaqueños. Venimos trabajando fuerte en consumos problemáticos, jóvenes en conflicto con la ley y mujeres en contexto de violencia de género”, agregó el funcionario.

“Entendemos que este inmueble es propiedad privada, a diferencia de los quinchos que estaban a nombre de la provincia. En estos casos hay que hacer un procedimiento de expropiación y asegurar los derechos eventuales que tiene la familia de Cecilia, porque si ellos definen hacer una demanda civil, la reparación jurídica pecuniaria también tenemos que garantizarla”, concluyó Gutiérrez.

El caso de Cecilia y los vínculos políticos del clan Sena

Cecilia Strzyzowski tenía 28 años y fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco, cuando ingresó a la casa de sus suegros junto a su pareja, César Sena, con la promesa de un viaje. La investigación la considera víctima de femicidio.

César Sena fue acusado de homicidio triplemente agravado (por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género/femicidio) en calidad de coautor. También sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, influyentes dirigentes sociales con fuertes vínculos con la gobernación chaqueña de ese momento. Ambos serán juzgados como coautores de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.

La relación de la familia Sena con el entonces gobernador Jorge Capitanich se caracterizaba por su influencia en la política provincial, siendo líderes de movimientos sociales que recibían apoyo gubernamental. Tras el crimen, la madre de Cecilia, Gloria Romero, llegó a pedir que Capitanich se reuniera con ella a raíz del impacto del caso.

Semanas atrás, el ahora exgobernador afirmó que el caso tiene “connotaciones de servicio de una operación de servicio inteligencia con esquema de fuerza enemigo” y que le generó “un desgaste político terrible” en su contra.

La hipótesis de la Justicia

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Cecilia se iba a ir a vivir con César en Ushuaia y ya tenían planificado todo: los vuelos y la casa donde iban a alojarse. Sin embargo, esos boletos nunca fueron comprados, según pudieron confirmar desde la Justicia luego de chequear en distintas aerolíneas con el número de documento de la víctima.

“Completamente convencida, Cecilia se despidió de su familia, empacó su maleta y buscó en Google información sobre dónde comer chocolates en Buenos Aires y qué obras sociales prepagas existían en Ushuaia”, explicaron los fiscales en el expediente que tiene más de 390 pruebas recopiladas hasta el momento.

Si bien ellos intentan desligarse del femicidio, el equipo de fiscales que tienen a cargo la instrucción sostienen que los padres se ausentaron a propósito ese día para dejarle el camino libre a su hijo. “Una vez dentro del hogar familiar, César dio muerte a su pareja”, agregaron. Así, aseguran que la habría asesinado en una habitación de la planta baja.

El cuerpo de Strzyzowski jamás apareció, solo se encontraron restos de la valija con su ropa y un dije en forma de cruz que le había regalado su abuela, entre otras pertenencias que fueron encontradas parcialmente quemadas en un campo que le pertenece a los Sena. También encontraron cenizas y pedazos de restos humanos dentro de una bolsa cerca del río Tragadero, pero el ADN no se pudo extraer porque los huesos estaban totalmente calcinados.