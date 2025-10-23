¡Insoportable! la sensación térmica alcanzó los 36,7° en Santiago del Estero

El calor no dio tregua este jueves en la provincia y se hizo sentir incluso entrada la noche. Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 20 horas la temperatura alcanzó los 34,2 grados, mientras que la sensación térmica trepó hasta los 36,7°, convirtiendo la jornada en una de las más sofocantes de la semana.

Hoy 21:30

Durante todo el día, los santiagueños padecieron el intenso calor que se sintió en las calles, con un ambiente pesado se mantuvo incluso tras la caída del sol.



En distintas zonas de la ciudad Capital y alrededores, la sensación térmica superó los 35° desde la media tarde, con muy poco alivio durante la noche.

El cielo permaneció mayormente nublado, lo que contribuyó a retener la humedad y aumentar la sensación térmica. Sin embargo, no se registraron lluvias en la jornada del jueves.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, las precipitaciones podrían llegar durante la mañana del viernes, acompañadas por un leve descenso de temperatura y vientos del sector sur, que traerían algo de alivio tras un jueves agobiante.

Mientras tanto, las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantener una buena hidratación, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas ante las elevadas temperaturas.