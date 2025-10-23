Amplio operativo policial por narcomenudeo en Añatuya

Los efectivos trabajaron en domicilios particulares donde se comercializarían estupefacientes.

Hoy 22:13

Desde las primeras horas de la tarde personal policial lleva a cabo un extenso operativo en el barrio La Merced, donde se están realizando allanamientos en el marco de una investigación por presunta venta de drogas.

El procedimiento, que comenzó alrededor de las 15 horas, se extendió hasta la noche de este jueves.

Según lo informado, el operativo se centra en una organización dedicada a la venta de estupefacientes, y se están secuestrando sustancias y elementos de interés para la causa.

La policía local trabaja en conjunto con otras unidades especiales para dar con los responsables y desmantelar la red de narcomenudeo.

La investigación se inició meses atrás, tras una denuncia web anónima, y ha involucrado a más de 160 efectivos policiales en distintos allanamientos simultáneos. Los procedimientos podrían extenderse hacia otros sectores.