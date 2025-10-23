Zamora celebró el fallo que ordena restituir las pensiones por discapacidad en todo el país

El gobernador de Santiago del Estero se refirió a la reciente resolución de la ANDIS.

El gobernador Gerardo Zamora destacó la reciente resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que restituyó el pago de miles de pensiones por discapacidad suspendidas en todo el país, tras una sentencia impulsada por defensorías del pueblo del norte argentino y organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

“Varias defensorías del pueblo del Norte Argentino, junto a organizaciones en defensa de los discapacitados, lograron una sentencia ejemplar a nivel nacional. Ya es una realidad la resolución de la ANDIS, que tuvo que hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia que la obligó a levantar las arbitrarias suspensiones y restituir el pago de la totalidad de las pensiones”, expresó Zamora.

El mandatario felicitó especialmente a la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero por su “exitosa actuación”, que —según destacó— “puso freno a una cruel decisión adoptada en su momento por el gobierno nacional”.