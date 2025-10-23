Independiente Rivadavia dio un golpe histórico, eliminó a River y es finalista de la Copa Argentina

Tras empatar sin goles durante los 90 minutos, la Lepra mendocina se impuso desde los doce pasos por 4-3 y definirá el título ante Argentinos Juniors.

Hoy 01:36

En una noche épica y bajo un temporal que condicionó el desarrollo del partido, Independiente Rivadavia logró una clasificación histórica a la final de la Copa Argentina 2025 tras vencer a River Plate por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El duelo tuvo todos los condimentos: lluvia torrencial, un entretiempo de 50 minutos por las condiciones climáticas y una definición dramática desde los doce pasos. El conjunto mendocino, que jugó con carácter y personalidad, resistió los embates del equipo de Marcelo Gallardo y terminó celebrando un triunfo que quedará grabado en su historia.

En la tanda decisiva, Ezequiel Centurión fue figura al atajar el penal de Miguel Borja, mientras que Giuliano Galoppo desvió su remate. Por el lado de la Lepra, solo Leonard Costa falló, pero Sebastián Villa se encargó de convertir el último disparo y sellar la clasificación.

De esta manera, Independiente Rivadavia alcanzó su primera final de Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors en busca de un título inédito. Para River, en tanto, fue otro duro golpe en un año irregular, marcado por la falta de efectividad y los altibajos en su rendimiento.