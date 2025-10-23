River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba

El Millonario buscará este viernes desde las 22:10 el pase a la gran final frente a la Lepra mendocina en el estadio Mario Alberto Kempes. Andrés Gariano será el árbitro del partido.

Hoy 02:16

Este viernes desde las 22:15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River e Independiente Rivadavia se enfrentarán por un lugar en la final de la Copa Argentina. Espera Argentinos Juniors, que le ganó a Belgrano 2 a 1en el Gigante de Arroyito.

Para el equipo de Marcelo Gallardo, este torneo es un objetivo clave tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Además, representa una vía directa para clasificar a la próxima Libertadores, en un momento donde la pelea en la tabla anual está muy ajustada. River llega tras eliminar a Racing en cuartos, con gol de Maximiliano Salas, y viene de ganarle 2-0 a Talleres en el mismo escenario cordobés, cortando una racha de seis derrotas en siete partidos.

Por su parte, Independiente Rivadavia buscará dar el golpe y hacer historia, ya que la Copa Argentina podría significar su primer título oficial. El conjunto mendocino, dirigido por Alfredo Berti, accedió a esta semifinal tras superar 3-1 a Tigre, aunque en el Torneo Clausura no atraviesa su mejor momento: no gana desde agosto y viene de perder con Banfield como local.

En la tabla de posiciones, la Lepra ocupa el 13º puesto en su zona con 12 puntos y está a seis unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Aun así, el equipo cuyano confía en la fortaleza que lo trajo hasta esta instancia y en el poder goleador de Alex Arce y Sebastián Villa.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.