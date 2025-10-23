Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Independiente se sacó la mufa con una goleada ante Platense en Avellaneda

El Rojo fue contundente y se impuso por 3-0 sobre el Calamar para conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.

Hoy 20:30
Independiente festejo

Independiente logró un importante desahogo al vencer 3-0 a Platense en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, en el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, que había sido postergado por los incidentes ante Universidad de Chile. Con esta victoria, el Rojo consiguió su primer triunfo en el certamen y puso fin a una racha de 15 encuentros sin ganar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto de Avellaneda abrió el marcador en el primer tiempo gracias a un tanto de Gabriel Ávalos, aunque la jugada generó polémica por un posible offside que el VAR finalmente convalidó. En el complemento, Felipe Loyola amplió la diferencia con una precisa definición, y sobre el cierre, Lautaro Millán selló el 3-0 definitivo, desatando la alegría de los hinchas.

Con este resultado, Independiente recuperó confianza y aire en la tabla, mientras que Platense se vuelve a complicar en su lucha por escapar del fondo. 

TEMAS Club Atlético Platense Club Atlético Independiente Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó por delante de Gasly en la segunda práctica del GP de México
  2. 2. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  3. 3. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  4. 4. Camionero se quedó sin frenos en el puente Núñez del Prado y la carga de bebidas terminó desparramada en el Parque Aguirre
  5. 5. En vivo: River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT