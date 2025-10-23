Independiente se sacó la mufa con una goleada ante Platense en Avellaneda

El Rojo fue contundente y se impuso por 3-0 sobre el Calamar para conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.

Independiente logró un importante desahogo al vencer 3-0 a Platense en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, en el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, que había sido postergado por los incidentes ante Universidad de Chile. Con esta victoria, el Rojo consiguió su primer triunfo en el certamen y puso fin a una racha de 15 encuentros sin ganar.

El conjunto de Avellaneda abrió el marcador en el primer tiempo gracias a un tanto de Gabriel Ávalos, aunque la jugada generó polémica por un posible offside que el VAR finalmente convalidó. En el complemento, Felipe Loyola amplió la diferencia con una precisa definición, y sobre el cierre, Lautaro Millán selló el 3-0 definitivo, desatando la alegría de los hinchas.

Con este resultado, Independiente recuperó confianza y aire en la tabla, mientras que Platense se vuelve a complicar en su lucha por escapar del fondo.