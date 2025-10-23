En vivo: con el objetivo de cortar sus sequías, Independiente y Platense chocan en Avellaneda

Este viernes desde las 18, el Rojo recibe al Calamar en el Libertadores de América por el pendiente de la fecha 6. Ambos necesitan ganar para mantener viva la esperanza de clasificarse a los playoffs.
Independiente y Platense se medirán este viernes desde las 18:00 en el estadio Libertadores de América, en el encuentro pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, que fue postergado por la sanción de APreViDe tras los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile. Será un duelo decisivo para ambos equipos, que llegan en crisis y sin margen de error en la recta final del campeonato.
