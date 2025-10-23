Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 38º
X
Somos Deporte

Rosario Central festejó ante Sarmiento de Junín con gol de Di María y sacó boleto a la Libertadores 2026

El Canalla completó su partido ante el Verde y se impuso por 1-0 con un tanto de penal de Fideo para asegurarse un lugar en el certamen continental del año que viene.

Hoy 17:24
Rosario Central Sarmiento de Junín

Rosario Central se impuso por 1-0 ante Sarmiento de Junín en los 45 minutos pendientes de la séptima fecha y consiguió un triunfo vital que le garantizó su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El único gol del encuentro fue convertido por Ángel Di María, quien marcó de penal sobre el final.

Con esta victoria, Central alcanzó los 27 puntos y alcanzó en la cima de la Zona B a Riestra. 

Por el lado de Sarmiento, la derrota significó otro golpe en su lucha por escapar del fondo de la tabla. El conjunto de Junín se mantiene en el puesto 25° en la tabla anual, aún comprometido con los promedios.

Con el boleto asegurado a la próxima Copa Libertadores, Rosario Central celebró un paso importante en su objetivo internacional, mientras que Sarmiento deberá enfocarse en sumar para escapar del descenso.

TEMAS Ángel Di María Club Atlético Sarmiento de Junín Club Atlético Rosario Central Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó 9° en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1
  2. 2. Encontraron a Lourdes de Bandana en el departamento de su ex novio: él fue detenido y ella trasladada al hospital
  3. 3. Comenzó la veda electoral en todo el país: qué actividades están prohibidas hasta el domingo
  4. 4. El tiempo para este viernes 24 de octubre en Santiago del Estero: mucho calor y posibles tormentas
  5. 5. River va por la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT