Rosario Central festejó ante Sarmiento de Junín con gol de Di María y sacó boleto a la Libertadores 2026

El Canalla completó su partido ante el Verde y se impuso por 1-0 con un tanto de penal de Fideo para asegurarse un lugar en el certamen continental del año que viene.

Hoy 17:24

Rosario Central se impuso por 1-0 ante Sarmiento de Junín en los 45 minutos pendientes de la séptima fecha y consiguió un triunfo vital que le garantizó su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El único gol del encuentro fue convertido por Ángel Di María, quien marcó de penal sobre el final.

Con esta victoria, Central alcanzó los 27 puntos y alcanzó en la cima de la Zona B a Riestra.

Por el lado de Sarmiento, la derrota significó otro golpe en su lucha por escapar del fondo de la tabla. El conjunto de Junín se mantiene en el puesto 25° en la tabla anual, aún comprometido con los promedios.

Con el boleto asegurado a la próxima Copa Libertadores, Rosario Central celebró un paso importante en su objetivo internacional, mientras que Sarmiento deberá enfocarse en sumar para escapar del descenso.