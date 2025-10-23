Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 30º
X
Locales

Neder: "El peronismo es lo único que puede frenar esta crueldad del gobierno nacional"

Multitudinario último acto de campaña de Fuerza Patria Peronista, encabezado por el candidato a senador nacional en Barrio Libertad, ciudad Capital.

Hoy 23:17

Fuerza Patria Peronista realizó este jueves un multitudinario último acto de campaña llevado a cabo como ya es costumbre en la sede del barrio Libertad, sobre calle Pedro León Gallo de ciudad Capital, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial Eduardo “Turco” Makhoul, entre otros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La bienvenida estuvo a cargo del anfitrión Eduardo Makhoul, quien agradeció “a la dirigencia y a los vecinos que se acercaron a compartir, a los que están desde antes y a los que se sumaron ahora. También a los jóvenes, nos pone muy contentos que aquí hay muchos porque se dieron cuenta que Argentina hoy tiene un presidente sin corazón, que hasta festeja cuando echa gente”.

Al hablar, “Pichón” Neder comenzó agradeciendo “a la militancia de toda la provincia, muy especialmente le mando un gran abrazo a cada militante anónimo, ese que como digo siempre se compromete y trabaja en cada lugar haciendo fuerte al peronismo. El domingo todos a las urnas y sumando cada uno un amigo, porque el peronismo es lo único que puede frenar esta crueldad del gobierno nacional y lo vamos a hacer”, remarcó.

En este último acto de la campaña quiero decirle gracias Capital, gracias Banda, gracias a todo el interior santiagueño. Mucha gracias porque en cada lugar nos recibieron con cariño, afecto y respeto, el mismo cariño, afecto y respeto que sentimos por ustedes y es lo que vamos a defender y a representar”, puntualizó.

Por la salud pública y la universidad, por los discapacitados, por el Garrahan, por los jubilados, por las PyMES y las fuentes de trabajo, por nuestra Provincia que necesita un Estado Nacional que atienda el desarrollo federal, con unidad y fortaleza a ganar este 26 de octubre”, cerró.

TEMAS Fuerza Patria Peronista

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Olímpico volvió a caer en el Vicente Rosales ante Racing de Chivilcoy por la Liga Nacional
  2. 2. Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
  3. 3. Lissa Vera se descompensó tras denunciar al ex de Lowrdez por violencia de género
  4. 4. Zamora celebró el fallo que ordena restituir las pensiones por discapacidad en todo el país
  5. 5. Amplio operativo policial por narcomenudeo en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT