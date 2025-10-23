Neder: "El peronismo es lo único que puede frenar esta crueldad del gobierno nacional"

Multitudinario último acto de campaña de Fuerza Patria Peronista, encabezado por el candidato a senador nacional en Barrio Libertad, ciudad Capital.
Fuerza Patria Peronista realizó este jueves un multitudinario último acto de campaña llevado a cabo como ya es costumbre en la sede del barrio Libertad, sobre calle Pedro León Gallo de ciudad Capital, encabezado por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; a diputado nacional, Marcelo Barbur; y a diputado provincial Eduardo “Turco” Makhoul, entre otros.
La bienvenida estuvo a cargo del anfitrión Eduardo Makhoul, quien agradeció “a la dirigencia y a los vecinos que se acercaron a compartir, a los que están desde antes y a los que se sumaron ahora. También a los jóvenes, nos pone muy contentos que aquí hay muchos porque se dieron cuenta que Argentina hoy tiene un presidente sin corazón, que hasta festeja cuando echa gente”.
Al hablar, “Pichón” Neder comenzó agradeciendo “a la militancia de toda la provincia, muy especialmente le mando un gran abrazo a cada militante anónimo, ese que como digo siempre se compromete y trabaja en cada lugar haciendo fuerte al peronismo. El domingo todos a las urnas y sumando cada uno un amigo, porque el peronismo es lo único que puede frenar esta crueldad del gobierno nacional y lo vamos a hacer”, remarcó.
“En este último acto de la campaña quiero decirle gracias Capital, gracias Banda, gracias a todo el interior santiagueño. Mucha gracias porque en cada lugar nos recibieron con cariño, afecto y respeto, el mismo cariño, afecto y respeto que sentimos por ustedes y es lo que vamos a defender y a representar”, puntualizó.
“Por la salud pública y la universidad, por los discapacitados, por el Garrahan, por los jubilados, por las PyMES y las fuentes de trabajo, por nuestra Provincia que necesita un Estado Nacional que atienda el desarrollo federal, con unidad y fortaleza a ganar este 26 de octubre”, cerró.