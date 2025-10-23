Franco Colapinto terminó por delante de Gasly en la segunda práctica del GP de México

El piloto argentino finalizó 18° mientras que su compañero de equipo fue 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hoy 20:24

El piloto argentino Franco Colapinto completó la segunda práctica libre del Gran Premio de México al mando del Alpine A525, donde finalizó en el puesto 18° tras marcar un tiempo de 1m18s721 con neumáticos blandos. La sesión se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, escenario de la 20ª fecha del campeonato de Fórmula 1.

Luego del alentador inicio en la tanda matutina —donde había sorprendido al ubicarse noveno—, Colapinto no logró repetir el rendimiento y terminó relegado junto a su compañero Pierre Gasly, quien fue 20°, a 0s473 del argentino. Durante la práctica, el joven de Pilar comenzó rodando con neumáticos medios nuevos, completando 9 giros con un registro de 1m19s649, y posteriormente montó neumáticos blandos para la fase final, donde logró su mejor marca tras 20 vueltas.

En los minutos finales, Alpine aprovechó para probar con mayor carga de combustible, evaluando el comportamiento del monoplaza de cara a la carrera del domingo. A pesar del retroceso en la tabla, el rendimiento del A525 mostró cierta consistencia en tanda larga.

En la parte alta, Max Verstappen volvió a dominar tras ceder su auto en la primera sesión al británico Arvid Lindblad (que había sido sexto). El neerlandés cronometró 1m17s392 con el Red Bull RB21, superando por 153 milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc, líder en la práctica inicial. Tercero se ubicó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a 0s174, seguido por Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), completando un variado Top 5 de marcas.

La actividad en el trazado mexicano —ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar— continuará este sábado con la última tanda de ensayos y la clasificación, donde Colapinto buscará recuperar terreno y acercarse nuevamente al Top 10.

HORARIOS DEL GP DE MÉXICO

Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre – 14:30

Clasificación: sábado 25 de octubre – 18:00

Carrera: domingo 26 de octubre – 17:00