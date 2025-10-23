X
En vivo: Franco Colapinto sale a escena en la segunda práctica del GP de México
El piloto argentino finalizó noveno en la primera sesión y buscará repetir una buena actuación.
Hoy 20:40
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA PRÁCTICA EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2
Horarios del GP de México (hora argentina):
- Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre – 15:30
- Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre – 19:00
- Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre – 14:30
- Clasificación: sábado 25 de octubre – 18:00
- Carrera: domingo 26 de octubre – 17:00