Con un doblete de un Messi brillante, Inter Miami festejó ante Nashville en el arranque de los playoffs

Hoy 23:37

El Inter Miami comenzó con el pie derecho su camino en los Playoffs de la MLS al imponerse por 3-1 sobre Nashville en el Chase Stadium, en el primer partido de la serie al mejor de tres. El conjunto dirigido por Javier Mascherano fue ampliamente superior, dominó el juego y contó con una brillante actuación de Lionel Messi, autor de dos goles.

El inicio fue todo del equipo rosa, que impuso su ritmo desde el arranque. A los 19 minutos, Messi abrió el marcador con una palomita tras una asistencia de Luis Suárez, confirmando su condición de máximo goleador de la fase regular. En el complemento, el argentino Tadeo Allende amplió la ventaja a los 62 minutos, en una jugada que reflejó la clara superioridad de Inter Miami en todos los sectores del campo.

Sobre el cierre, Messi aprovechó un error defensivo entre el arquero y un defensor de Nashville para empujar la pelota al fondo del arco y sentenciar el 3-0 parcial. En la última jugada del encuentro, Mukhtar descontó de tiro libre para los visitantes, sellando el definitivo 3-1.

Con este resultado, el equipo de Florida quedó a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda. El segundo partido de la serie se disputará el sábado 1 de noviembre a las 20:30 (hora argentina). Si Inter Miami vuelve a ganar, sellará su clasificación; en caso contrario, la definición se trasladará a un tercer duelo.

Cabe recordar que, bajo este formato de Playoffs, no existen los empates: si el partido termina igualado en los 90 minutos, la victoria se define directamente por penales.