Con Messi renovado, Inter Miami abre los playoffs ante Nashville SC

Hoy 02:14

Un día después de confirmarse la renovación de Lionel Messi, el equipo de Javier Mascherano inicia su camino en los Playoffs de la MLS 2025 frente a Nashville SC, un rival al que domina en los antecedentes recientes. El partido se jugará este jueves desde las 21:00 (hora argentina) y se podrá ver por Apple TV.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Inter Miami arranca un nuevo desafío en la Major League Soccer con la ilusión intacta y su máxima figura asegurada: Lionel Messi continuará liderando al equipo de Florida, que abrirá la primera ronda de los Playoffs ante Nashville SC. El duelo se disputará en el estadio DRV PNK y marcará el inicio de una serie clave para las aspiraciones del conjunto rosa.

El elenco dirigido por Javier Mascherano llega a esta instancia tras una destacada temporada regular, en la que finalizó tercero en la Conferencia Este, solo por detrás de Cincinnati y Philadelphia Union, que fue el líder con 66 puntos. Las Garzas sumaron regularidad y fortaleza como local, donde solo perdieron dos encuentros en todo el año.

Por su parte, Nashville SC tuvo un recorrido más irregular: clasificó en el sexto puesto con 54 unidades, aunque pudo haber terminado más arriba si no caía precisamente ante Inter Miami en la última fecha del campeonato. Ese antecedente reciente refuerza la hegemonía de los de Mascherano, que no pierden frente a Nashville en los últimos siete enfrentamientos, incluyendo la recordada serie de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2024.

Será la cuarta participación de Inter Miami en los Playoffs de la MLS, instancia en la que nunca pudo avanzar más allá de la primera ronda. En 2024, cayó sorpresivamente frente a Atlanta United, pese a llegar como favorito. Con Messi renovado, Busquets en plenitud y Luis Suárez en racha goleadora, el equipo de Florida buscará esta vez cambiar la historia y dar el primer paso hacia su gran sueño: la primera MLS Cup de su historia.